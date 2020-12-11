شركة الكهرباء: 6 سرقات لأسلاك بأطوال أكثر من 11 ألف متر خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 ديسمبر 2020, 12:18 مساء
جانب من أعمال الصيانة على خط كهرباء جنوب طرابلس الهضبة، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وقوع 6 سرقات لأسلاك كهرباء بأطوال أكثر من 11 ألف متر خلال أسبوع، في عدة مناطق.

وسطا مجهولون على أسلاك كهرباء في دوائر توزيع «السواني، وشمال العزيزية، والسواني» بالعاصمة طرابلس، بأطوال 750 و5000 و2000 متر، على التوالي، خلال يومي السبت والإثنين الماضيين، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

كما سرقت أسلاك خط ضغط منخفض بطول 800 متر في دائرة توزيع الماية، وأسلاك خط ضغط عالي بطول 2500 متر بدائرة توزيع القره بوللي الثلاثاء الماضي.

وناشدت الشركة في بيانات سابقة، الجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات «لردع المخربين، والحد من هذه الظواهر، ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام».

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