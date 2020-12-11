«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار متوسطة على طول الساحل ويحذر من رياح نشطة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة على ساحل طرابلس، الخمس، بنغازي وشحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادر عن المركز، اليوم الجمعة، أن البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على ساحل زوارة، فيما يكون مضطربا هذه الليلة على ساحل بنغازي وشحات.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- سماء مغيمة مع سقوط أمطار متوسطة ومتفرقة على الساحل.

- رياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على ساحل طرابلس والخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 مترا.

- البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على ساحل زوارة.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء الأمطار.