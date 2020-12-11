سرت تحيي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 11 ديسمبر 2020, 12:45 صباحا
من الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الأعاقة في سرت. (بوابة الوسط)

أقام فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن لاجتماعى بالمنطقة الوسطى الخميس احتفالا بمناسبة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الأعاقة تحت شعار (حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى ظل الاتفاقية الدولية والقانون رقم 5 لسنة 1987م)،  بالتعاون مع رابطة الأشخاص ذوي الإعاقة في سرت، وذلك بمركز القرضابية  لإعادة تأهيل المعاقين.

وألقيت خلال الاحتفالية كلمات أكدت ضرورة الاهتمام  بشرئحة المعاقيين، وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية، مثل  فرص عمل والمساعدات المالية تقديرا لظروفهم. كما طالبو بلدية سرت بتذليل المعوقات التى تواجه شريحة المعاقيين  مثل وقود مركباتهم  والسيولة و مقر إداري لهم.

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ونظم فرع الهئية بالمنطقة الوسطى ورشة حوارية شهدت مداخلات عن الحقوق  واللوائح المنظمة  لذوي الإعاقة. وعلى هامش الاحتفالية  كرم فرع الهيئة لصندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى ورابطة ذوى الإعاقة بسرت   المجلس التسييري لبلدية سرت  بشهادة تقدير وشكر.

حضر الاحتفالية  عضو المجلس التسييري لبلدية سرت عبد العالى هيبلوت، ورئيس فرع الهئية بالمنطقة الوسطى يوسف النوارين وعدد من المسؤولين.

من الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الأعاقة في سرت. (بوابة الوسط)
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