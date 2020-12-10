أداء الدولار على أساس أسبوعي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 07:41 مساء
أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (بوابة الوسط)

سجل سعر صرف الدولار الأميركي انخفاضا مقابل الدينار الليبي على أساس أسبوعي في السوق الموازية. 

وانخفض سعر العملة الأميركية في نهاية التعاملات الخميس بفارق 0.54 قرش، مسجلا 5.89 دينار مقابل 6.43 دينار الخميس الماضي، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع دعوة وجهها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إلى أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي من أجل «حضور الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لهذا العام يوم 17 ديسمبر المقبل عبر تطبيق (زوم)»، وذلك في أول اجتماع مرتقب للمصرف منذ انقسامه في العام 2014، وتشمل بنود الاجتماع «استعراض تقرير اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي واتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص».

على صعيد العملات في السوق الموازية أيضا تراجع اليورو على نحو أسبوعي بفارق 32 قرشا، مسجلا 7.05 دينار اليوم الخميس مقابل 7.73 دينار في ختام تداولات الأسبوع الماضي، كما هبط الجنيه الاسترليني بفارق 67 قرشا مسجلا 7.90 دينار مقابل 8.66 دينار الأسبوع الماضي. ٍوفي الاتجاه نفسه، كان هبوط الليرة التركية بفارق ثمانية قروش، مسجلة 0.75 دينار مقابل 0.83 دينار الأسبوع الماضي، كذلك تراجع الدينار التونسي إلى 2.17 دينار مقابل 2.41 دينار الخميس الماضي.

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