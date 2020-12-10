«دفاع الوفاق» تحذر: أي عملية خرق أو إقدام على أي عمل عسكري سيتم صده بقوة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 07:30 مساء
شعار وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

حذرت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، «من أن أي عملية خرق» لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في أكتوبر الماضي «أو إقدام على أي عمل عسكري سيتم صده بقوة».

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها «تابعت ولا تزال ما يتم من عمليات تحشيد في مناطق سرت والجفرة من قبل القوات التابعة» للقيادة العامة، التي أشارت إلى أنها «مدعومة من ميليشيات غازية ومرتزقة تم جلبهم من دول أخرى».

ونبهت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني إلى أن لديها «معلومات مؤكدة بتسريب مسلحين على هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس»، وذلك بالرغم من أنها أكدت على «دعمها لعملية السلام وما تم الاتفاق حوله في اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية».

كما أكدت وزارة الدفاع في ختام البيان أن دور المؤسسة العسكرية «هو حماية الوطن ومؤسسات الدولة»، معتبرة أن «حكم الفرد قد تجاوزه الزمن».

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