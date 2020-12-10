إطلاق حملة «ساعة البرمجة» العالمية بعدد من مدارس بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 10 ديسمبر 2020, 05:59 مساء
فعالية حملة «ساعة البرمجة» العالمية بإحدى مدارس بني وليد. (الإنترنت)

أطلقت كلية التقنية الإلكترونية ببني وليد حملة «ساعة البرمجة» العالمية، من منظمة «Code.org» ضمن أسبوع علوم الحاسب العالمي، بالتعاون والشراكة مع مراقبة التعليم بالمدينة.

و«Code.org» هي منظمة غير ربحية تعمل على توسيع الوصول إلى علوم الحاسب في المدارس وزيادة مشاركة الشابات والطلاب من الفئات الأقل تمثيلا، وهي ممولة ومدعومة من قبل كبرى شركات التقنية العالمية مثل «فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«غوغل» وكذلك «أمازون».

وقال مدير المكتب الإعلامي لمراقبة التعليم ببني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن الحملة مستمرة في عدد من مدارس البلدية «من أجل تقديم ساعة البرمجة وإيصال مفاهيم البرمجة للطلاب بطريقة ممتعة وسهلة».

وذكر صالح أن «ساعة برمجة» يعتبر أكبر حدث تعليمي في العالم، حيث ينظم في أكثر من 180 دولة حول العالم، مصمَّمة لإزالة الغموض الذي يحيط بمجال علوم الحاسوب والبرمجة وتوسيع المشاركة في مجال علوم الحاسوب.

فعالية حملة «ساعة البرمجة» العالمية بإحدى مدارس بني وليد. (الإنترنت)
فعالية حملة «ساعة البرمجة» العالمية بإحدى مدارس بني وليد. (الإنترنت)
فعالية حملة «ساعة البرمجة» العالمية بإحدى مدارس بني وليد. (الإنترنت)
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