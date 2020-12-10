وصول 32 مليون دينار إلى مصارف بني وليد من «مركزي طرابلس»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 10 ديسمبر 2020, 04:15 مساء
شحنة السيولة النقدية المخصصة لمصارف بني وليد. (الإنترنت)

وصلت إلى مطار بني وليد، ظهر اليوم الخميس، طائرة مروحية تحمل على متنها سيولة مالية تقدر بـ32 مليون دينار مخصصة إلى فروع المصارف التجارية العاملة بالمدينة قادمة من المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المشرف على وصول السيولة النقدية ببني وليد، عزالدين أبوبكر، أن السيولة النقدية موزعة على فروع المصارف العاملة بالمدينة على النحو التالي: 18 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية الثلاثة، وسبعة ملايين لمصرف سوف الجين الأهلي، وسبعة ملايين للمصرف التجاري الوطني.

وذكر أبوبكر لـ«بوابة الوسط» أن فروع المصارف التجارية العاملة ببني وليد ستشرع في توزيع السيولة النقدية على المواطنين حسب آلية وضعتها لجنة المتابعة المشكّلة من قبل المجلس البلدي بني وليد.

يشار إلى أن فروع المصارف التجارية العامة في مدينة بني وليد غابت عنها السيولة المالية لمدة تجاوزت الشهرين.

شحنة السيولة النقدية المخصصة لمصارف بني وليد على متن طائرة قادمة طرابلس. (الإنترنت)
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