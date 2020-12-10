السراج يبحث مع السفير البريطاني التعاون في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 12:42 مساء
لقاء السراج مع السفير البريطاني، 10 ديسمبر 2020، (إدارة التواصل بحكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع السفير البريطاني نيكولاس هوبتون، مساهمة الشركات والمؤسسات البريطانية في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار والتنمية البشرية، وبرامج تطوير وتنمية المهارات.

جاء ذلك خلال اجتماع الطرفين صباح اليوم الخميس في طرابلس، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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وتناول اللقاء مستجدات الوضع في ليبيا، حيث عبر السفير البريطاني عن دعم بلاده مسار السلام في ليبيا، الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، كما أكد الجانبان أن نجاح هذا المسار «يتطلب وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي».

ورافق السفير، السكرتير الأول بالسفارة روس موريسون، والملحق العسكري مارك بافان.

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