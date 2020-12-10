طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» تليها زليتن ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 12:26 مساء
مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة، (أرشيفية: الإنترنت).

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، منها 318 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت زليتن ثانيا بـ70 حالة، ثم مصراتة بـ61 حالة، و27 حالة في زوارة، و26 حالة في الزاوية المركز، و17 حالة بنغازي، و14 حالة في الزاوية الغرب وقصر بن غشير، و13 حالة في كل من الخمس والماية، و9 حالات في كل من غريان والقره بوللي، 7 حالات في سبها، و6 حالات في كل من جنزور والعجيلات وسرت، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى 5 حالات في كل من السبيعة والزنتان، و4 حالات في كل من قصر الأخيار وسوق الخميس، و3 حالات في كل من طبرق سواني بن آدم والجفرة والزاوية الجنوب، وحالتين في كل من ظاهر الجبل ورقدالين والحرابة والعواتة، حالة واحدة في كل من غدامس وترهونة ووازن والجميل وباطن الجبل وأوباري والشاطئ.

وتماثل للشفاء 644 مصابا، بينهم 378 حالة في طرابلس، و3 حالات في كل من الزاوية الجنوب والخمس والزنتان، و68 حالة في مصراتة، و11 حالة في صرمان، و110 حالات في زوارة، و10 حالات في قصر بن غشير، و12 حالة في العجيلات، و23 حالة في كل من الزاوية المركز وزليتن، في حين توفي 12 آخرون، منهم 4 حالات في كل من زليتن وطرابلس، وحالتان في سبها، وحالة في كل من مصراتة والقره بوللي.

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