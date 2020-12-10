«مكافحة الأمراض»: 661 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 حالة وفاة

عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 644 مصابا، في حين توفي 12 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 4218 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي الصحة المجتمع طرابلس 1128 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1210 عينات، ومختبر فرع المركز مصراتة 446 عينة، ومختبر مركز بنغازي سبها 35 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 94 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 133 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 109 عينات، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 332 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز المرجعي زليتن 225 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 40 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 94 عينة، ومختبر فرع المركز ترهونة 45 عينة، ومختبر فرع المركز سرت 24 عينة، ومختبر فرع المركز زوارة 18 عينة، ومختبر فرع المركز طبرق 3 عينات.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 89 ألفا و183 إصابة، منها 28 ألفا و680 نشطة، و59 ألفا و222 متعافيا، بينما توفي 1273 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.