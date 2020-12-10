الكبير يدعو مجلس إدارة «المركزي» الموحد لدراسة خيارات سعر الصرف في 17 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 12:54 صباحا
محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير . (أرشيفية: الإنترنت)

وجه محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير دعوة إلى أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي من أجل «حضور الإجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لهذا العام يوم 17 ديسمبر المقبل عبر تطبيق (زوم)»، وذلك في أول اجتماع مرتقب للمصرف منذ انقسامه في العام 2014.

وذكرت الرسالة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرها موقع جريدة «صدى» الاقتصادية الإلكترونية أن بنود الاجتماع تشمل «إستعراض ومناقشة تقرير اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي واتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص». وأشارت الرسالة إلى أن هذا الاجتماع المرتقب «تأسيسا على مخرجات الإجتماع التشاوري لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي عقد يوم الإثنين الماضي».

ويوم الإثنين، عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعا تمهيديا لبحث إعادة تفعيل أعمال مجلس إدارته «بشكل يحقق أهداف المصرف وهي استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلام النظام المصرفي». وأوضح بيان صادر عن المصرف المركزي بطرابلس أن الاجتماع «سادته روح التفاؤل والنظرة المشتركة لتحقيق المصلحة العامة»

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وأفاد رجل الأعمال حسني بي بأن اللجنة المشتركة التي شكلها المركزي في اجتماعه التمهيدي أوصت «بسعر موحدا للدولار بواقع 3.9 دينار ليبي، بما يمثل الحاجز النفسي لهبوط الأسعار»، كما تحدثت التسريبات التي نسبها حسني بي إلى اللجنة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن «إقرار أدوات وآليات لمحاصرة كانزي العملة الورقية من فاسدين و مهربين وتجار مخدرات ليبيين وأجانب ومحاربة غسيل الأموال».

وسجل سعر صرف الدولار 1.34 دينار في السوق الرسمية - وفق آخر نشرة صادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء، فيما بلغ 5.60 دينار في السوق الموازية، بفارق 4.26 بين السعرين الرسمي والموازي.

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