سرقة خط كهرباء ضغط عالي على الطريق الرابط بين بني وليد وترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 09:07 مساء
التعدي وسرقة خط الضغط العالي على الطريق الرابط بين بني وليد وترهونة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، عن «سرقة خط ضغط عالي 11 ك.ف من المحطة الفرعية طويل السوق على الطريق الرابط بين مديني ترهونة وبني وليد».

وتأتي هذه الحادثة ضمن مسلسل التعديات على مكونات الشبكة الكهربائية وممتلكات الشركة العامة للكهرباء التي ارتفعت معدلاتها خلال السنوات الأخيرة ما تسبب في خسائر فادحة للشركة.

وتناشد الشركة العامة للكهرباء الجهات الأمنية والفاعلين في مختلف المناطق من أجل مساعدتها على وضع حد لهذه الظاهرة التي تتسبب في تقويض الشبكة العامة للكهرباء وانقطاع التيار.

التعدي وسرقة خط الضغط العالي على الطريق الرابط بين بني وليد وترهونة. (الشركة العامة للكهرباء)
التعدي وسرقة خط الضغط العالي على الطريق الرابط بين بني وليد وترهونة. (الشركة العامة للكهرباء)
التعدي وسرقة خط الضغط العالي على الطريق الرابط بين بني وليد وترهونة. (الشركة العامة للكهرباء)
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