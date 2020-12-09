العثور على لغم بأروقة المدرسة الفنية بالإدارة العامة للتدريب جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 08:06 مساء
فريق المتفجرات التابع للبحث الجنائي أثناء المسح الميداني لمقر الجهاز والإدارة العامة للتدريب بصلاح الدين. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، أن فريق المتفجرات التابع لجهاز البحث الجنائي عثر على لغم في أروقة المدرسة الفنية بالإدارة العامة للتدريب بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن فريق المتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية قام بالتعاون مع وحدة كلاب الأثر التابعة للجهاز بإجراء مسح الميداني لمقر الجهاز بصلاح الدين ومقر الإدارة العامة التدريب للكشف عن أي مخلفات حربية أو متفجرات.

وأكدت الوزارة أنه «من خلال عمليات البحث تم العثور على لغم في أروقة المدرسة الفنية بالإدارة العامة للتدريب وتم التعامل معه».

يشار إلى أن منطقة صلاح الدين كانت إحدى مناطق الاشتباكات الرئيسية إبان الحرب التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة والقوات التابعة للقيادة العامة من جهة ثانية.

فريق المتفجرات التابع للبحث الجنائي أثناء المسح الميداني لمقر الجهاز والإدارة العامة للتدريب بصلاح الدين. (وزارة الداخلية)
فريق المتفجرات التابع للبحث الجنائي أثناء المسح الميداني لمقر الجهاز والإدارة العامة للتدريب بصلاح الدين. (وزارة الداخلية)
فريق المتفجرات التابع للبحث الجنائي أثناء المسح الميداني لمقر الجهاز والإدارة العامة للتدريب بصلاح الدين. (وزارة الداخلية)
فريق المتفجرات التابع للبحث الجنائي أثناء المسح الميداني لمقر الجهاز والإدارة العامة للتدريب بصلاح الدين. (وزارة الداخلية)
فريق المتفجرات التابع للبحث الجنائي أثناء المسح الميداني لمقر الجهاز والإدارة العامة للتدريب بصلاح الدين. (وزارة الداخلية)
فريق المتفجرات التابع للبحث الجنائي أثناء المسح الميداني لمقر الجهاز والإدارة العامة للتدريب بصلاح الدين. (وزارة الداخلية)
فريق المتفجرات التابع للبحث الجنائي أثناء المسح الميداني لمقر الجهاز والإدارة العامة للتدريب بصلاح الدين. (وزارة الداخلية)
فريق المتفجرات التابع للبحث الجنائي أثناء المسح الميداني لمقر الجهاز والإدارة العامة للتدريب بصلاح الدين. (وزارة الداخلية)
فريق المتفجرات التابع للبحث الجنائي أثناء المسح الميداني لمقر الجهاز والإدارة العامة للتدريب بصلاح الدين. (وزارة الداخلية)
فريق المتفجرات التابع للبحث الجنائي أثناء المسح الميداني لمقر الجهاز والإدارة العامة للتدريب بصلاح الدين. (وزارة الداخلية)
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