تسليم جثة عثر عليها بالمقابر الجماعية في ترهونة إلى ذويها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 07:07 مساء
عملية انتشال جثامين من إحدى المقابر الجماعية في ترهونة. (الإنترنت)

سلم رئيس اللجنة المكلفة من وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني للبحث والكشف عن المقابر الجماعية بترهونة، اليوم الأربعاء، جثة عثر عليها بمشروع الربط في المدينة إلى ذويها بعد التعرف عليها.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عملية التسليم جرت بإشراف مكتب النائب العام، مشيرة إلى أن الجثة تعود للمواطن إبراهيم محمد محمد البكوش.

وأوضحت الوزارة أن الجثة جرى تسليمها لذويها بمقر الطب الشرعي في طرابلس، بحضور مدير إدارة الطب الشرعي والتحاليل، وذلك بعد استكمال إجراءات التعرف الثانوية ومن الملابس والعلامات المميزة بالجثة وأخذ العينات اللازمة.

- اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية في ترهونة تسلم ثاني جثة مجهولة إلى ذويها بعد التعرف عليها
- «عدل الوفاق»: تسليم جثمان العميد مبروك خلف بعد العثور عليه بمقبرة جماعية في ترهونة

وحسب البيانات الخاصة بالجثة فإن المواطن إبراهيم محمد محمد البكوش من مواليد طرابلس العام 1986 وهو عسكري بالقوات البحرية فقد يوم 17 فبراير الماضي وعثر عليه في 30 يونيو الماضي بإحدى المقابر الجماعية بمشروع الربط في مدينة ترهونة.

وأعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في وقت سابق عن تسليم عدد من الجثامين التي عثر عليها بالمقابر الجماعية في مدينة ترهونة إلى ذويهم بعد التعرف عليهم.

البيانات الخاصة بلجثمان الذي سلمته اللجنة إلى ذويه. الأربعاء 9 ديسمبر 2020. (وزارة العدل)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا قال رونالدو عن علاقته بميسي بعد فوز يوفنتوس على برشلونة في دوري الأبطال؟
رياضة عالمية
زيدان وريال مدريد.. مباراة حياة أو موت في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
5 ليبيين في بطولة براميدز للرماية بالمسدس عبر الإنترنت
رياضة محلية
الصين تنجح في تشغيل «شمس صناعية»
اقتصاد
مرض غريب في الهند يثير حيرة العلماء
طب وصحة
القضاء يأمر الاستخبارات الأميركية بمزيد من الشفافية في قضية اغتيال خاشقجي
دولى
رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على برشلونة في دوري الأبطال
رياضة عالمية
المسماري: السفينة التركية دخلت منطقة محظورة.. والبيان التركي يحمل غطرسة «غير ...
ليبيا
اعتماد مهرجان أوسكار لجوائز كرة القدم الليبية
رياضة محلية
مرسوم أميركي بتوزيع اللقاحات المضادة لـ«كورونا» بالولايات المتحدة قبل تصديرها
دولى
سلطنة المسماري: غياب الرئاسة إشكالية قانونية واجهت جلسة النواب الرسمية في غدامس
ليبيا
خاص لـ«بوابة الوسط».. اجتماع غدامس: جلسة لـ«النواب» في صبراتة 21 ديسمبر لانتخاب ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة: العالم لا يزال متجها نحو احترار مناخي من 3 درجات رغم الجائحة