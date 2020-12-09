مصارف سرت تعاني من التهميش وشح السيولة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 06:10 مساء
مصرف الصحاري في سرت، (الإنترنت: أرشيفية)

تعاني فروع مصارف: «الصحاري والجمهورية وشمال أفريقيا والتجاري الوطني» العاملة بمدينة سرت من نقص وشح السيولة النقدية منذ أكثر من خمسة أشهر تقريبا وتهميش من إداراتها المركزية، بحسب مصدر مصرفي.

وقال مصدر مصرفي بمصرف «شمال أفريقيا» بسرت لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن المصرف يعانى من تهميش مصرف ليبيا المركزي وبلدية سرت وإدارة الفروع، مشيرا إلى عدم تخصيص سيولة نقدية لعملاء المصرف بسرت منذ شهور، ما تسبب في مشاكل يومية مع المواطنين.

وأوضح المصدر أن بقية فروع المصارف التجارية في سرت تعاني هي الأخرى من عدم  تخصيص إدارات الفروع ومصرف ليبيا المركزي أي إرساليات نقدية، رغم أن المدينة آمنة ولا توجد بها أي مشاكل أمنية.

وخاطب المجلس التسييري لبلدية سرت في 23 سبتمبر الماضي محافظ مصرف ليبيا المركزي من أجل تخصيص 52 مليون دينار للمصارف العاملة بالمدينة، البالغ عددها ثمانية مصارف لكن لم تصل أي أموال حتى الآن رغم الوعود بتوفيرها، بحسب المصدر.

وحمل المجلس الاجتماعي لقبائل سرت المسؤولية لأعضاء مجلس النواب عن المنطقة، متهما إياهم بالتقصير تجاه أهاليهم الذين انتخبوهم من أجل أن يقدموا خدماتهم لهم.

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