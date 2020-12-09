«الطاقة الأميركية» تتوقع وصول إنتاج «أوبك» إلى 27.5 مليون برميل يوميا في 2021 بدفع من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 05:28 مساء
محطة الزاوية للنفط خلال استقبال الخام من حقل الحمادة. (شركة الخليج العربي للنفط)

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، بلوغ متوسط إنتاج «أوبك» من النفط الخام 27.5 مليون برميل يوميا في 2021 مدفوعا بزيادة المعروض الليبي.

وقدرت الوكالة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية في توقعاتها قصيرة الأجل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت العالمي 41.43 دولارًا في عام 2020، مسجلاً زيادة بنسبة 2.1% مقارنة بتوقعات الوكالة الشهر الماضي. كما عدلت توقعاتها لسعر نفط برنت بنسبة 4.2% إلى 48.53 دولارًا لعام 2021.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر غرب تكساس الأميركي 38.96 دولارًا لهذا العام و 45.78 دولارًا العام المقبل.

وأوضحت الوكالة أن «انخفاض النشاط الاقتصادي المرتبط بجائحة كورونا تسبب في حدوث تغييرات في أنماط الطلب والعرض على الطاقة في عام 2020 وسيستمر في التأثير على هذه الأنماط في المستقبل».

كما توقعت أن يبلغ متوسط إنتاج «أوبك» من النفط الخام 27.5 مليون برميل يوميا في 2021 ارتفاعا من 25.6 مليون برميل يوميا في 2020.

وقالت الوكالة إن التعديل يعكس الزيادات المحتملة التي أعلنت عنها «أوبك» حول مستوى الإنتاج وزيادة الانتاج الليبي من النفط منذ شهر سبتمبر.

كما عدلت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لإنتاج النفط الخام الأميركي لهذا العام إلى 11.3 مليون برميل يوميا في 2020 انخفاضا من 12.2 مليون برميل يوميا في 2019، متوقعة أن يكون إنتاج الخام الأميركي لعام 2021، 11.1 برميل يوميا.

وخفضت الوكالة الأميركية إجمالي توقعاتها للاستهلاك العالمي لهذا العام من 92.91 مليون برميل يوميا إلى 92.04 مليون برميل يوميا ومن 98.80 مليون برميل يوميا إلى 98.16 مليون برميل يوميا للعام المقبل.

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