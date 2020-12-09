المالية: إنفاق 5.1 مليار دينار على الدعم في 11 شهرًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 03:51 مساء
شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق، إن إجمالي الإنفاق على بند الدعم خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين بلغ 5.1 مليار دينار، مقابل 5.13 مليار كانت مستهدفة، وفق ملخص متابعة وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي الذي أصدرته وزارة المالية بحكومة الوفاق اليوم.

وسجل المنفق على المرتبات وما في حكمها خلال الفترة نفسها، 19.78 مليار دينار، مقابل 20 مليارا كانت مستهدفة.

وبحسب الوزارة فإن نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل وصلت إلى 3.1 مليار دينار، مقابل 3.5 مليار مستهدفة، بينما بلغ المنفق على المشروعات وبرامج التنمية 65.3 مليون دينار مقابل 1.9 مليار كانت مستهدفة، كما بلغ المنفق على الطوارئ 3 مليارات دينار مقابل 4.5 مليار مستهدفة.

«المالية»: 5.28 مليار دينار إجمالي الإيرادات النفطية خلال 11 شهراً

وأوضح المخلص، أن إجمالي تمويل نفقات الجهات العامة، بلغ 31.7 مليار دينار، مقابل 35.2 مليار دينار كانت مستهدفة خلال الفترة.

فيما سجلت الإيرادات النفطية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين، 5.28 مليار دينار، مقابل 5.5 مليار دينار، كانت مستهدفة.

وأظهر الملخص، أن الموارد السيادية الأخرى حققت نحو ملياري دينار، مقابل 2.77 مليار دينار كانت مستهدفة خلال الفترة نفسها.

وسجلت أرباح مصرف ليبيا المركزي، 250 مليون دينار، مقابل 275 مليونا كانت مستهدفة، بينما كانت إيرادات الرسم الإضافي من بيع النقد الأجنبي 15 مليار دينار، مقابل 1.9 مليار مستهدفة.

ووفق البيان وصل إجمالي الموارد المالية العامة إلى 45.3 مليار دينار، مقابل 35.2 مليار كانت مستهدفة.

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