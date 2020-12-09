شركة الكهرباء تبحث تشغيل الوحدتين الأولى والثانية في محطة أوباري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 03:01 مساء
اجتماع مجلس إدارة شركة الكهرباء، 9 ديسمبر 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)

بحثت الشركة العامة للكهرباء استكمال أعمال مشروع محطة كهرباء أوباري الغازية؛ لتشغيل الوحدتين الأولى والثانية، والاستفادة من كامل القدرة الإنتاجية للمحطة، التي تصل إلى 640 ميغاوات.

جاء ذلك خلال اجتماع إدارة الشركة اليوم الأربعاء، والذي تناول أيضا التدابير والإجراءات التي تخص هذا المشروع، والصعوبات والمعوقات التي تواجه فرق العمل، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي 18 أكتوبر الماضي، أعلنت الشركة نقل مواد من مخازنها إلى المحطة؛ استعدادا لتشغيل الوحدتين، كما سبق أن عقد مجلس إدارتها اجتماعا في أغسطس الماضي مع فريق من شركة «انكا» التركية و«جيسكو» المقاول المنفذ المشروع؛ لبحث استئناف المشروع الذي توقف خلال السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع الأمنية في الجنوب.

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