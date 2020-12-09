«المالية»: 5.28 مليار دينار إجمالي الإيرادات النفطية خلال 11 شهراً

شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت الإيرادات النفطية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين، 5.28 مليار دينار، مقابل 5.5 مليار دينار، كانت مستهدفة، وفق ملخص متابعة وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي الذي أصدرته وزارة المالية بحكومة الوفاق اليوم.

وأظهر الملخص، أن الموارد السيادية الأخرى حققت نحو ملياري دينار، مقابل 2.77 مليار دينار كانت مستهدفة خلال الفترة نفسها.

وسجلت أرباح مصرف ليبيا المركزي، 250 مليون دينار، مقابل 275 مليونا كانت مستهدفة، بينما كانت إيرادات الرسم الإضافي من بيع النقد الأجنبي 15 مليار دينار، مقابل 1.9 مليار مستهدفة.

ووفق البيان وصل إجمالي الموارد المالية العامة إلى 45.3 مليار دينار، مقابل 35.2 مليار كانت مستهدفة.