طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها زليتن وصبراتة

عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، أمس الثلاثاء، منها 215 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت زليتن ثانيا بـ59 حالة، ثم صبراتة بـ39 حالة، و38 حالة في الزاوية المركز، و26 حالة في جنزور، و22 حالة في زوارة، و 16 حالة في الماية، و15 حالة في غريان، و11 حالة في كل من العجيلات وسرت، و10 حالات في كل من باطن الجبل والخمس، و9 حالات في سبها، و8 حالات في قصر بن غشير، حسب النشرة اليومية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

إضافة إلى 7 حالات في الحرابة، و5 حالات في كل من الشاطئ ورقدالين، و4 حالات في الجميل، و3 حالات في كل من الزهراء ونالوت، وحالتين في كل من العامرية ويفرن والزنتان والقره بوللي والزاوية الجنوب وصرمان، وحالة واحدة في كل من الرياينة والرجبان وغدامس وجادو وككلة وحميرة وترهونة وطبرق.

وتماثل للشفاء 741 مصابا، بينهم 420 حالة في طرابلس، وحالتان في كل من غدامس وصرمان، و11 حالة في قصر بن غشير، وحالة في كل من الزاوية الجنوب والكفرة، و5 حالات في الشاطئ، و10 حالات في الزنتان، و30 حالة في صبراتة، و33 حالة في الزاوية المركز، و15 حالة في العجيلات، و211 حالة في زليتن، في حين توفي 6 آخرون، منهم حالتان في زليتن، وحالة في كل من قصر الأخيار والخمس والحوامد والعجيلات.