عقوب: صرف مستحقات العاملين في مراكز عزل مصابي «كورونا» خلال أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 08:35 صباحا
لقاء عقوب مع نقابي الكوادر الطبية والطبية المساعدة، 8 ديسمبر 2020، (صحة الموقتة)

وعد وزير الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب بصرف كافة المستحقات المالية للعاملين في مراكز العزل السريري الطبي لمصابي فيروس كورونا المستجد، ومراكز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء عقوب أمس الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الطبية صالح عبدالقادر، ونقيب المهن الطبية المساعدة بنغازي مصطفي خليفة، وعدد آخر من نقابي الكوادر الطبية والطبية المساعدة، حسب بيان إدارة الإعلام بالوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتناول الاجتماع إمكانية منح إذونات المزاولة للمهن الطبية بالقطاع الخاص من قبل البلديات، ومناقشة آليات التدريب المستمر للعناصر الطبية، وتفعيل مركز القوي العاملة الطبية ببلدية المرج، وإمكانية تفعيل الدراسات العليا في عدة مجالات أهمها الاشعة والصحة العامة والصيادلة وطب الأسنان.

وبشأن آليه التخلص الآمن من النفايات الطبية بالمستشفيات، قال عقوب أن هذه المسألة من أولويات وزارة الصحة مطلع العام 2021 من خلال التواصل والتعاون المباشر مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصناعة بالحكومة الموقتة، بالتنسيق والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.‬

وأشار إلى ان استراتيجية «الصحة» خلال العام المقبل شاملة التدريب والتطوير المهني بكافة المجالات وخاصة بعد اعتماد هيئة التامين الطبي واستغلال الاستقطاعات المالية في مجال التدريب المهني.

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