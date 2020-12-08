«يونيسف»: 348 ألف طفل في ليبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 07:44 مساء
زيارة وفد الاتحاد الأوروبي ويونيسف إلى مركز بيتي في سوق الجمعة. الثلاثاء 8 ديسمبر 2020. (البعثة الأوروبية)

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن نحو 348 ألف طفل في ليبيا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية «سواء كان ذلك من عن طريق تقديم الغذاء أو الرعاية الصحية أو الحصول على التعليم»، وفق بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضافت البعثة الأوروبية أن العديد من المدارس «تضررت أو دمرت أثناء الصّراع الليبي أو اضطرت إلى إغلاقها بسبب استمرار النّزاع»، مشيرة إلى أنه في «سنة 2020، زاد فيروس كوفيد-19 الأوضاع سوءًا، وأصبح آلاف الأطفال معرضين لخطر التخلّف عن الدراسة».

وأكدت البعثة أن «الاتحاد الأوروبي يعمل مع اليونيسف على تأمين فرصة للأطفال في ليبيا للتعلم والدراسة في بيئة آمنة».

وأضافت أنهم قاموا اليوم بزيارة إلى «مركز بيتى» في سوق الجمعة، حيث يتسنّى لمئات الفتيات والفتيان حضور الفصول الدراسيّة، والحصول على الكتب والمواد التعليميّة الأخرى، والنفاذ إلى أجهزة الكمبيوتر.

واوضحت أن المركز يقدم أيضًا مجموعة من الدروس عبر شبكة الإنترنت حتى يتمكّن الأطفال من مواصلة التعلم مع الحفاظ على سلامتهم أثناء جائحة فيروس «كورونا». مشيدة بجميع الطلبة والموظفين لترحيبهم الحار بالزيارة.

زيارة وفد الاتحاد الأوروبي ويونيسف إلى مركز بيتي في سوق الجمعة. الثلاثاء 8 ديسمبر 2020. (البعثة الأوروبية)
زيارة وفد الاتحاد الأوروبي ويونيسف إلى مركز بيتي في سوق الجمعة. الثلاثاء 8 ديسمبر 2020. (البعثة الأوروبية)
زيارة وفد الاتحاد الأوروبي ويونيسف إلى مركز بيتي في سوق الجمعة. الثلاثاء 8 ديسمبر 2020. (البعثة الأوروبية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بدء تسليم جوائز نوبل 2020 إلى الفائزين في «ديارهم»
ثقافة وفن
الحصادي يستعد لبطولات الشطرنج بمعسكر في الإسكندرية
رياضة محلية
تركيا: توقيف قرابة 200 شخص بينهم جنود بشبهة الارتباط بالمعارض فتح الله غولن
دولى
بريطانيا تبدأ إعطاء لقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد لفيروس كورونا المستجد
دولى
أعشاب تعوض نقص الفيتامينات في جسمك
طب وصحة
بايدن يختار جنرالا قاد «الغزو الأميركي» لبغداد وزيرا للدفاع
دولى
إجراء 55 جراحة قلب مفتوح بين مارس وأكتوبر الماضيين
ليبيا
كيف فوّت الغرب فرصة تاريخية لدعم تطلعات شعوب دول «الربيع العربي»؟ (تقرير)
دولى
السراج ينعى الحاج غيث سيف النصر: كان مناضلا صادقا
ليبيا
نصائح لحياة مديدة صحية
طب وصحة
الجزائر: كشف أثري للأبجدية الليبية القديمة يعود لما قبل الوجود الروماني
ليبيا
تجارة «الكتالايزر».. سوق سوداء تسرق هواء الليبيين «تقرير»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مليون دولار سعر متوقع لهذا الحذاء