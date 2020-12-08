باشاغا يسعى للاستفادة من الخبرات التركية لتطوير عمل وزارة الداخلية

اجتماع باشاغا مع سفير تركيا لدى ليبيا. الثلاثاء 8 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

أعرب المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، عن عزم الوزارة الاستفادة من الخبرات التركية في المجال الأمني، لتطوير وتعزيز قدرة الأجهزة والأفراد التابعين للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده باشاغا في مكتبه بمقر وزارة الداخلية في طرابلس، اليوم الثلاثاء، مع سفير تركيا لدى ليبيا، سرحات أكسن.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة التعاون الأمني بين وزارة الداخلية الليبية والتركية في عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بالبرامج التدريبية للكوادر والعناصر الأمنية الليبية، وتطوير عمل وزارة الداخلية في المجال الأمني والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال».

اجتماع باشاغا مع سفير تركيا لدى ليبيا. الثلاثاء 8 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

اجتماع باشاغا مع سفير تركيا لدى ليبيا. الثلاثاء 8 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

اجتماع باشاغا مع سفير تركيا لدى ليبيا. الثلاثاء 8 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

اجتماع باشاغا مع سفير تركيا لدى ليبيا. الثلاثاء 8 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

اجتماع باشاغا مع سفير تركيا لدى ليبيا. الثلاثاء 8 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)