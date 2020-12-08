انطلاق الدورة التدريبية للقضاة الجدد الملحقين بالمحاكم الابتدائية في طرابلس

الدورة التدريبية للقضاة الجدد بالمحاكم الابتدائية في طرابلس. (وزارة العدل)

انطلقت ظهر اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية المتعلقة بتأهيل وتدريب القضاة الجدد الملحقين حديثا بالمحاكم الابتدائية بدائرة محكمة استئناف طرابلس، بموجب القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بالخصوص.

وقالت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدورة التدريبية للقضاة الجدد يجري تنظيمها بالتعاون بين المعهد العالي للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

وأوضحت الوزارة أن حلقات الدورة التدريبية التي تعقد بالقاعة الرئيسية بمحكمة استئناف طرابلس ستركز على الموضوعات والمهارات المتعلقة بـ«إدارة الجلسات، إدارة الدعوى، تسبيب الأحكام والقرارات القضائية».

وأضافت أن البرنامج التدريبي للدورة سيتيح وسيلة للتفاعل بين القضاة المتدربين، والمحاضرين في الموضوعات المذكورة، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من فعاليات هذه الدورة.

وحضر افتتاح فعاليات الدورة التدريبية، رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المستشار مفتاح القوي، ومدير عام المعهد العالي القضاء، المستشار الدكتور فرج سليم ناجي، ورئيس فرع إدارة التفتيش في طرابلس، المستشار رجب ضوء، والمفتش القضائي بمحكمة استئناف طرابلس، المستشار المحاضر ميلاد خطروش.

الدورة التدريبية للقضاة الجدد بالمحاكم الابتدائية في طرابلس. (وزارة العدل)

الدورة التدريبية للقضاة الجدد بالمحاكم الابتدائية في طرابلس. (وزارة العدل)

الدورة التدريبية للقضاة الجدد بالمحاكم الابتدائية في طرابلس. (وزارة العدل)

الدورة التدريبية للقضاة الجدد بالمحاكم الابتدائية في طرابلس. (وزارة العدل)

الدورة التدريبية للقضاة الجدد بالمحاكم الابتدائية في طرابلس. (وزارة العدل)