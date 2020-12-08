عماري زايد يلمح لتعديل قانوني «2012-2014» ليكون أحدهما مرجعية في انتخابات ديسمبر 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 03:10 مساء
عماري زايد يبحث مع السفير البريطاني في ليبيا, 8 ديسمبر 2020. (المجلس الرئاسي)

ألمح عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، لإمكانية الاستناد إلى الإعلان الدستوري كأساس للانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر 2021، والرجوع إلى قانوني الانتخابات الصادرين في (2012/ 2014)، وتعديل أحدهما ليكون المرجعية القانونية لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء عماري زايد، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هويتون، والذي بحث مستجدات الوضع السياسي الراهن ومنتدى الحوار السياسي في تونس واجتماع مجلس النواب في مدينة غدامس، وما سينتج عنهما من خطوات تمكن الليبيين من تجاوز الوضع الراهن والوصول إلى الانتخابات.

عماري زايد يبحث مع السفير البريطاني تسريع حصول الطلبة الليبيين على التأشيرة

كما بحث اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وعبر السفير البريطاني، عن سعادته للوصول إلى قرار لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، مشيرًا إلى أنه الحل الوحيد الذي سيخرج ليبيا من الوضع الراهن.

وناقش «عماري»، خلال اللقاء، تسريع إجراءات حصول الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة في بريطانيا على التأشيرة بشروط ميسرة، حتى يتمكن الطلبة من الالتحاق بجامعاتهم في الوقت المحدد.
من جهته، أبدى السفير استعداده لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الشأن بالتواصل مع جهات الاختصاص في بلده.

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