اجتماع بديوان المحاسبة يبحث مشروعا لإنتاج 100 ميغاوات من الطاقة الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 01:12 مساء
اجتماع بديوان المحاسبة, الإثنين 7 ديسمبر 2020. (صفحة الديوان على فيسبوك)

بحث اجتماع عقد بديوان المحاسبة الإثنين، تنفيذ مشروع نموذجي لإنتاج 100 ميغاوات من خلال الطاقة الشمسية، بمشاركة الجهات المعنية.

وضم الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة الأستاذ خالد شكشك، ووكيل الديوان، ومدير عام الإدارة العامة لمتابعة أداء الطاقة، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء، ورئيس الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة، وفق ما أعلن الديوان في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم.

وناقش الاجتماع سبل إنجاح المشروع عبر التمويل والخبرة والقدرة الفنية، إذ تناقش الحاضرون حول أهمية المشروع والمشاكل والصعوبات الواجب تذليلها، بالإضافة إلى مناقشة المزايا التي يتضمنها.

وشدد شكشك، في ختام العرض على أهمية المبادرة، والتوجه إلى مثل هذه المشاريع، مع مراعاة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تكفل نجاح المشروع، باعتباره نموذجيا وقدوة لمشاريع أخرى مماثلة.

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