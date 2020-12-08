توزيع إصابات كورونا في ليبيا.. ارتفاع في حالات الإصابة بالزاوية الجنوب وجنزور وقصر الأخيار

مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة. (الإنترنت).

سجلت كل من الزاوية الجنوب وقصر الأخيار وجنزور، معدل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، أمس الإثنين، وفق ما أظهره توزيع الإصابات الذي أعلنه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، والذي كشف عن تسجيل 889 إصابة في عموم ليبيا أمس، و457 حالة شفاء، و12 حالة وفاة.

وقال المركز إنه تلقى 5521 عينة موزعة، أظهرت التحاليل والفحوصات سلبية 4632 عينة، فيما تأكد إصابة 889 عينة، منها 649 جديدة و240 مخالطة.

وحول توزيع الإصابات سجلت طرابلس 298 حالة جديدة، و118 مخالطة، وظاهر الجبل حالة جديدة و4 حالات مخالطة، والرحيبات والسائح 7 حالات جديدة لكل منهما، كما تم تسجيل 31 حالة جديدة في الزاوية الجنوب، وحالة جديدة في الحوامد.

تسجيل 889 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا و457 حالة شفاء

وسجلت جادو 3 إصابات جديدة و6 حالات مخالطة، وقصر الأخيار 30 حالة جديدة والخمس 32 حالة جديدة و6 حالات مخالطة، والعجيلات 9 حالات جديدة، والقره بوللي 3 حالات جديدة، وصرمان 9 حالات جديدة.

فيما سجلت الجفرة 9 حالات جديدة، ورقدالين 8 إصابات جديدة وحالتين مخالطتين، وكاباو حالة جديدة، ومصراتة 42 حالة مخالطة، والماية 18 حالة جديدة، والزاوية الغرب حالتين جديدتين، وزوارة 19 حالة مخالطة، وبني وليد 7 حالات جديدة، والزاوية المركز 25 حالة جديدة و6 حالات مخالطة، والعربان حالتين جديدتين، ووازن حالة مخالطة، ودرج 3 حالات مخالطة، وسوق الخميس إمسيحل 4 حالات جديدة وحالتين مخالطتين.

فيما سجلت زلطن 12 حالة جديدة، وقصر بن غشير 16 حالة جديدة، والمنشية الجميل 6 حالات جديدة، وككلة حالة جديدة، وسبها 7 حالات جديدة وحالتين مخالطتين، والغريفة حالتين جديدتين، و5 حالات مخالطة، وأم الأرانب حالة جديدة، والزنتان 5 حالات مخالطة، ونالوت حالتين جديدتين، والقلعة 3 حالات جديدة، والرجبان حالة جديدة وحالة مخالطة، والجفارة 3 حالات جديدة، والمعمورة 6 حالات جديدة، والعامرية حالة جديدة، ويفرن 6 حالات جديدة، وجنزور 37 حالة جديدة و5 حالات مخالطة، وغدامس 3 حالات جديدة و4 حالات مخالطة، وأجدابيا حالة جديدة وأخرى مخالطة، وغريان 9 حالات جديدة، و3 حالات مخالطة

والسواني بن أدم، 3 حالات جديدة، والرياينة 4 حالات جديدة، وزليتن 18 حالة جديدة، و5 حالات مخالطة.

وعن تفاصيل الــ457 حالة شفاء، تصدرت طرابلس بـ307 حالات، و26 حالة في الحوامد، وحالة في الزاوية الجنوب، و23 حالة في صرمان، و8 حالات في قصر بن غشير، وحالة في نالوت، وحالتين في أجدابيا، و28 حالة في الزاوية المركز، و51 حالة في مصراتة، و10 حالات في الزنتان.

فيما توزعت 12 حالة الوفاة، في طرابلس بـ5 حالات، وحالة في كل من الرحيبات وصرمان وسبها، وحالتين في كل من مسلاتة ومصراتة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في عموم ليبيا منذ ظهور المرض في البلاد إلى 87986 إصابة، منها 28894 حالة نشطة، و57837 متعافيا، و1255 حالة وفاة.