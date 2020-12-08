كاجمان ينعي الحاج غيث سيف النصر: التزم بقضايا الشعب وأخلص للوطن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 11:41 صباحا
الحاج غيث عبدالمجيد سيف النصر، (أرشيفية: الإنترنت)

نعى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان الحاج غيث عبدالمجيد سيف النصر الذي وافته المنية يوم الإثنين الماضي عن عمر ناهز 92 عاما.

وقال كاجمان إن ليبيا عامة، وقبيلة أولا سليمان خاصة، «فقدت مناضلا فذا لا يخاف إلا الله في قول الحق، رجلا ملتزما بقضايا الشعب ومخلصا للوطن»، حسب بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بالحكومة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن غيث سيف النصر «أحد رجال ليبيا الحكماء، المشهود له بالشجاعة والمواقف الوطنية»، متقدما بتعازيه إلى قبيلة أولاد سليمان.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، نعى الفقيد قائلا إنه كان «مناضلا صادقا، ملتزما بقضايا شعبه»، كما قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا تعازيها لأسرته، مشيرة إلى أن سيف النصر صاحب «مسيرة طويلة حافلة في خدمة الوطن والعمل من أجل استقرار ليبيا».

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