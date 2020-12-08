أحوال الطقس اليوم: رياح نشطة على غالبية مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 10:01 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر غالبية مناطق الشمال برياح نشطة وباردة نسبيا، مع تكاثر السحب تدريجيا من مساء غد الأربعاء على المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 15 و28 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السحب تتكاثر تدريجيا من مساء غد على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال سقوط إمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات جبل نفوسة وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
تتكاثر السحب يوم الخميس، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على بنغازي والجبل الأخضر قد تصحبها سحب رعدية، والرياح جنوبية غربية، معتدلة تنشط غدا متسببة في إثارة الأتربة والغبار أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة على أغلب المناطق، بينما تكون جنوبية غربية معتدلة على غدامس والحمادة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا الخميس.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و28 درجة مئوية.

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