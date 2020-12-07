القيادة العامة تعلن اعتراض باخرة شحن متجهة إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 11:35 مساء
باخرة الشحن البحرية لحظة توقيفها. (القيادة العامة)

أعلنت القيادة العامة أن السرية البحرية سوسة اعترضت باخرة شحن تجارية تحمل علم جمايكا وتسمى «مبروكة» لدخولها للمياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر. 

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة إلى أن «السفينة كانت متجهة إلى ميناء مصراتة» منوها إلى أن «الطاقم العامل عليها يتكون من 9 بحارة أتراك و7 هنود وأذربيجاني واحد وهى قيد التحقيق التفتيش لمخالفتها للوائح والنظم والقوانيين البحرية».

ونوه إلى «رصد السفينة داخل المياه الإقليمية عند إحداثيات خط عرض 59 32 درجة وخط طول 12 22 درجة وخط سير 270درجة سعت 17:00 5/12/2020 ».

وبين أن «السفينة لم تستجيب إلى النداء الموجه إليها لمعرفة هويتها وكذلك داخل المنطقة المحظورة للعمليات العسكرية وعدم إتباع طريقة الاتصال والتنسيق لخط 34 درجة شمالا تم اعترضها وجرها لميناء رأس الهلال». 

وفي وقت سابق الإثنين، عبر الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، عن قلق قيادته الشديد من قيام «تركيا بنقل عتاد وأفراد ومرتزقة وإرهابيين من تركيا باتجاه ليبيا»، مشيرا إلى رصدهم «طائرات شحن ضخمة تصل إلى مطارات غرب ليبيا خاصة في قاعدة الوطية ومصراتة».

استجواب طاقم باخرة الشحن البحرية عقب توقيفها. (القيادة العامة)
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