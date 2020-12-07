الغرفة الأمنية تطلع حفتر على المرحلة الثانية من «عملية فرض القانون»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 09:44 مساء
حفتر والناظوري خلال اجتماع الغرفة الأمنية المشتركة. (مكتب إعلام القيادة العامة)

قال مكتب إعلام القيادة العامة إن القائد العام المشير خليفة حفتر اطلع على ما نفذته الغرفة الأمنية المشتركة والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها.

وحسب بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي وخلال اجتماع حفتر مع رئيس وأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة، «جرى وضع القائد العام في صورة المشهد الأمني وما تم تنفيذه من قبل الغرفة والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها».

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وأشار البيان إلى «مراجعة خطط ومهام المرحلة الثانية من عملية فرض القانون التي تستهدف كل أوكار المجرمين والخارجين عن القانون في مدينة بنغازي».

وأكد حفتر –وفق البيان- «على سرعة تنفيذ الأوامر وضرورة استمرار الجهود الرامية لفرض الأمن وعدم الرضى بما تم إنجازه حتى يتم استكمال كامل العملية وضبط الأمن بصورة كاملة في شوارع بنغازي».

وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التابعة لقوات القيادة العامة، تشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، بناءً على تعليمات قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

حفتر خلال اجتماع الغرفة الأمنية المشتركة. (مكتب إعلام القيادة العامة)
من اجتماع الغرفة الأمنية المشتركة. (مكتب إعلام القيادة العامة)
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