مصدر: لجان غدامس تواصل التحضيرات.. ومقترح يتعلق برئاسة المجلس

جانب من اجتماع أعضاء مجلس النواب في غدامس، 6 ديسمبر 2020 (بوابة الوسط)

قال مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط» إن عددا من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في غدامس يعتزم طرح عدد من المقترحات، بينها مقترح يتعلق برئاسة مجلس النواب.

و لليوم الثاني، يواصل نحو 120 نائبا اجتماعهم فى مدينة غدامس، حيث تواصل اللجان التحضيرية اجتماعاتها لعقد جلسة لمجلس النواب، وفق المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه.

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وحسب المصدر، فإن عقد جلسات مجلس النواب في غدامس يحتاج دعما لوجستيا مثل الطيران، إذا اتفق الأعضاء على عقدها فى الشهر مرة أو مرتين، مشيرا إلى «المتغيرات التي ربما تحدث حول عقد جلسة فى غدامس هذه الأيام».

وانطلقت ظهر الأحد جلسة مجلس النواب في غدامس، إذ بدأ النواب مناقشة تعديل اللائحة الداخلية، وتقسيم النواب إلى مجموعة لجان. ويحضر الجلسة عدد من النواب كانوا في مدينة طنجة المغربية ويناقشون سبل توحيد مجلس النواب تمهيدا للقاء رسمي، بعد اكتمال النصاب القانوني للمجلس.