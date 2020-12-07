صنع الله يوجه رئيس «أكاكوس» بالاهتمام بالعاملين بالشركة وتطبيق الإجراءات الاحترازية

اجتماع صنع الله مع رئيس شركة أكاكوس للعمليات النفطية. الاثنين 7 ديسمبر 2020. (المؤسسة الوطنية للنفط)

وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع رئيس لجنة الإدارة المشغل شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، أحمد عمار، بضرورة الاهتمام بمواقع الشركة الإنتاجية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء صنع الله وعمار الذي عقد بمقر المؤسسة في طرابلس تركز على مناقشة النشاط العام للشركة، وخططها المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج، والتحديات التي تواجهها في تحقيق بعض من مستهدفاتها، وكيفية تجاوزها والحلول المناسبة لها.

وأضافت المؤسسة أن صنع الله وجه خلال اللقاء «بضرورة الاهتمام بعاملي الشركة، من خلال توفير بيئة العمل الملائمة لهم، والتركيز على الاهتمام بالمرافق بمواقع الشركة الإنتاجية، لكي يتمكن مستخدموها من القيام بعملهم وواجباتهم بالشكل الأمثل».

وشدّد صنع الله كذلك «على أهمية الأخذ في الاعتبار تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وتوعية المستخدمين بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها عالمياً بجميع مواقع الشركة»، متمنياً لرئيس لجنة إدارة الشركة أحمد عمار التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.