صنع الله يوجه رئيس «أكاكوس» بالاهتمام بالعاملين بالشركة وتطبيق الإجراءات الاحترازية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 07:32 مساء
اجتماع صنع الله مع رئيس شركة أكاكوس للعمليات النفطية. الاثنين 7 ديسمبر 2020. (المؤسسة الوطنية للنفط)

وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع رئيس لجنة الإدارة المشغل شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، أحمد عمار، بضرورة الاهتمام بمواقع الشركة الإنتاجية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء صنع الله وعمار الذي عقد بمقر المؤسسة في طرابلس تركز على مناقشة النشاط العام للشركة، وخططها المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج، والتحديات التي تواجهها في تحقيق بعض من مستهدفاتها، وكيفية تجاوزها والحلول المناسبة لها.

وأضافت المؤسسة أن صنع الله وجه خلال اللقاء «بضرورة الاهتمام بعاملي الشركة، من خلال توفير بيئة العمل الملائمة لهم، والتركيز على الاهتمام بالمرافق بمواقع الشركة الإنتاجية، لكي يتمكن مستخدموها من القيام بعملهم وواجباتهم بالشكل الأمثل».

وشدّد صنع الله كذلك «على أهمية الأخذ في الاعتبار تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وتوعية المستخدمين بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها عالمياً بجميع مواقع الشركة»، متمنياً لرئيس لجنة إدارة الشركة أحمد عمار التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج ينعى الحاج غيث سيف النصر: كان مناضلا صادقا
ليبيا
نادر كارة يكشف عن الخلل الرئيسي في كرة القدم الليبية
رياضة محلية
النصر يغادر دوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري
رياضة محلية
تمديد حظر التجول في تونس حتى نهاية العام للحد من تفشي «كوفيد-19»
دولى
اتهامات للبنك المركزي الأوروبي بزيادة الفوارق بين الأثرياء والفقراء
اقتصاد
«فرانس برس»: «كورونا» يخلّف أزمة أطفال جوعى في الولايات المتحدة
اقتصاد
Adrenaline Lite feat Tchiggy - ادرينالين لايت مع تشيغي
فيديو
بريطانيا تطرح لقاح «فايزر-بيونتيك» خلال الأسبوع الجاري
اقتصاد
بيان من البعثة الأممية بعد التصويت على مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية ...
ليبيا
«الرئاسي» يعتمد تقليص عدد موظفي بعثة ليبيا بالأمم المتحدة بنسبة 30%
ليبيا
هل يسهل حوار حل أزمة الخليج حل الأزمة الليبية؟ قطر تعلق
ليبيا
محاكمة طبيب سويسري ساعد دبلوماسيا ليبيا على اختلاس مليون فرنك مخصصة لعلاج المرضى
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو العرض الأكثر خطرا لعدوى «كورونا»