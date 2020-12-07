الحداد يشكر المملكة المتحدة لمواقفها الدولية الثابتة الداعمة لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 07:04 مساء
لقاء الحداد مع السفير البريطاني لدى ليبيا. الأحد 6 ديسمبر 2020. (الجيش الليبي)

تقدم رئيس الأركان العامة بحكومة الوفاق الوطني، الفريق أول ركن محمد الحداد بالشكر للملكة المتحدة لمواقفها الدولية الثابتة الداعمة لليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال الحداد في مكتبه بمقر رئاسة الأركان العامة في العاصمة طرابلس، أمس الأحد، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هيبتون، والملحق العسكري البريطاني، العقيد مارك بافين.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء تناول آفاق التعاون المشترك وتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين الصديقين.

لقاء الحداد مع السفير البريطاني لدى ليبيا. الأحد 6 ديسمبر 2020. (الجيش الليبي)
لقاء الحداد مع السفير البريطاني لدى ليبيا. الأحد 6 ديسمبر 2020. (الجيش الليبي)
لقاء الحداد مع السفير البريطاني لدى ليبيا. الأحد 6 ديسمبر 2020. (الجيش الليبي)
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