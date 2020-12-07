السوق الموازية: الدينار يواصل الصعود أمام العملات الأجنبية

عاود الدينار الليبي الصعود أمام العملات الأجنبية، وذلك في تعاملات السوق الموازية، عصر اليوم الاثنين، عقب اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي للمرة الأولى منذ سنوات.

وعصر اليوم، سجل الدولار الأميركي في تعاملات السوق الموازية 6 دينارات مقابل 6.26 دينار، وهبط سعر اليورو إلى 7.25 دينار مقابل 7.52 دينار، والجنيه الاسترليني 8 دينارات مقابل 8.23 دينار خلال تعاملات صباح اليوم، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

كما بلغت الليرة التركية 0.78 دينار مقابل 0.80 دينار، وسجل الدينار التونسي 2.26 دينار مقابل 2.33 دينار.