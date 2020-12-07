السفير التركي يؤكد للمشري دعم أنقرة «الكامل للقوات الشرعية» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 05:24 مساء
لقاء المشري والسفير التركي. الاثنين 7 ديسمبر 2020. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

أكد سفير تركيا في طرابلس، سرحات أكسن «دعم بلاده الكامل للقوات الشرعية في ليبيا»، مثنياً على جهود المجلس الأعلى للدولة «في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد ليبيا وشعبها».

جاء ذلك خلال لقاء السفير التركي، اليوم الاثنين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن لقاء المشري والسفير التركي ناقش تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، ومستجدات الحوار السياسي، وجهود الحليف التركي للمساعدة في حل الأزمة الليبية، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن النقاش تطرق إلى حادثة خرق اتفاق وقف إطلاق النار من جانب قوات تابعة للقيادة العامة «بمدينة أوباري، وهجومهم الفاشل على معسكر "تيندي" الذي تتمركز فيه قوات المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الشرعية».

وأوضح المكتب الإعلامي أن السفير التركي أكد للمشري خلال اللقاء «دعم بلاده الكامل للقوات الشرعية في ليبيا، مثنياً في ذات الوقت على جهود المجلس الأعلى للدولة ومواقفه الوطنية السبّاقة دائماً في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد ليبيا وشعبها».

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