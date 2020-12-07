لجنة حقوق الإنسان بليبيا: 823 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة

شعار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إن هناك 823 ألف شخص في البلاد «بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة؛ للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية والصحية».

وأعلنت اللجنة إطلاقها خطة استجابة إنسانية وصحية طارئة خلال جائحة فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، بالشراكة مع منظمة التعاون والإغاثة العالمية، وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في حكومة الوفاق، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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وتستهدف الخطة الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا، وهم «الأطفال والنساء والمهجرون والنازحون داخليا والمهاجرون، وطالبو اللجوء بمراكز الاحتجاز والإيواء والموجودون على الأراضي الليبية»، وفق البيان.

وأشارت إلى أن الخطة ستسعى إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة لقرابة نصف مليون نسمة من تلك الفئات، مشيرة إلى تردي الوضع الصحي في البلاد في ظل الجائحة.