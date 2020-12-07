«مكافحة الأمراض»: 517 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 11:45 صباحا
عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 517 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 678 مصابا، بينما توفي 12 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 2781 عينة موزعة كالتالي: مختبر فرع المركز مصراتة 588 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1070 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 118 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 96 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 179 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 119 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 230 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الكفرة عينة واحدة، ومختبر فرع المركز طبرق عينتان، ومختبر فرع المركز غدامس ست عينات، ومختبر المركز المرجعي زليتن 126 عينة، والمختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد 55 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 162 عينة، ومختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 39 عينة، ومختبر فرع المركز سرت 44 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 87 ألفا و97 حالة، منها 28 ألفا و474 نشطة، و57 ألفا و380 متعافى، ووفاة 1243 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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