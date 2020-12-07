ضبط مخدرات وخمور بـ1.5 مليون دينار خلال مداهمة في بنغازي

خمور ومخدرات عثر عليها خلال مداهمة في بنغازي، 6 ديسمبر 2020، (داخلية الموقتة)

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة توجيه الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى «ضربة قاصمة» لتجار ومروجي الخمور والمخدرات، بعد ضبط ممنوعات بقيمة 1.5 مليون دينار.

وداهمت القوات الأمنية مدعومة بوحدات عسكرية، الوكر، حيث عثرت فيه على «91 قنينة خمر مستوردة، و31 قطعة من مخدر الحشيش، و19 ألفا و670 قرص ترامادول»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

كما وجدت القوات كمية تقدر بثلاثة كيلوغرامات من مسحوق أبيض يشتبه أنه مخدر الهيروين، إضافة إلى 36 ألفا و915 دينارا، وسلاح آلي.

وأسفرت العملية أيضا عن ضبط العديد من الأشخاص المطلوبين للعدالة، وقد اتخذت الإجراءات القانونية معهم، وأحيلوا إلى جهات الاختصاص.