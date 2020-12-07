بيان قبائل «برقة» حول بنود الحوار السياسي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 01:15 صباحا
لقاء سابق لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع أعيان أجدابيا، يوم 25 أكتوبر 2018. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أصدرت القبائل والمكونات الاجتماعية بإقليم «برقة» بيانا، الأحد، حول الحوار السياسي الليبي الجاري حاليا.

وجاء في البيان الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه: «في الوقت الذي نثمن فيه عاليا جهود بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، وفي ذات الوقت ونحن نتابع بكل اهتمام خطوات ومراحل فريق الحوار والقائم الآن تحت رعاية البعثة.. فإننا نحن قبائل ومكونات إقليم برقة الاجتماعية، نعلن دعمنا الكامل لمبادرة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح».

ووصف البيان مبادرة صالح بأنها «الضامنة لحقوق الأقاليم التاريخية، ووقف الاقتتال، وإعلان مرحلة جديدة للتفاوض والسلام التي غرست في بو أشمال وأثمرت في القاهرة، ونثني على دولة مصر شعبا وحكومة ولدورها البارز لحل الشقاق في ليبيا».

وتابع البيان: «كما نؤكد وبكل وضوح رفضنا القاطع والمطلق للقفز بأي شكل من الأشكال على حق الإقليم في اختيار من يمثله في المجلس الرئاسي، ونعلن تمسكنا بخيار عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادتها المتمثلة في سيادة المشير خليفة بلقاسم حتفر، ولا يفوتنا أيضا أننا لن نقبل أي اجتماع لمجلس النواب في أي مكان غير المقر الدستوري في مدينة بنغازي أو مقره الموقت مدينة طبرق».

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