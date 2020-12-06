عمداء 7 بلديات بالجنوب يطالبون بتفعيل مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية في سبها

اجتماع مسؤولي وزارة الحكم المحلي مع عمداء سبع بلديات بالجنوب. الأحد 6 ديسمبر 2020. (وزارة الحكم المحلي)

تقدم عمداء سبع بلديات بالمنطقة الجنوبية بمذكرة إلى وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني طالبوا فيها بمنحهم مزيد من الصلاحيات وتفعيل مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية بمدينة سبها، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المسؤولين بوزارة الحكم المحلي بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، برئاسة وكيل الوزارة المكلف بتسيير شؤونها، عبدالباري شنبارو، مع عمداء بلديات: (غات - وادي عتبة - الشويرف - الشرقية - الغريفة - تراغن - ادري الشاطئ)، وبحضور مدير إدارة شؤون البلديات المكلف، فتحي عبدالصمد.

وقالت وزارة الحكم المحلي إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة التحديات التي تواجه المسؤولين ببلديات الجنوب في التواصل مع مؤسسات الدولة وما يتطلب ذلك من تخصيص ميزانيات استثنائية.

وأوضحت الوزارة أن عمداء البلديات الحاضرين تقدموا خلال الاجتماع «بمذكرة (مشتركة) تطالب بتفعيل مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية بمدينة سبها حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي بالإضافة إلى مطالبة العمداء بضرورة إعطائهم المزيد من الصلاحيات لاسيما ما يتعلق باقتراح الميزانيات وبنود صرفها».

وأضافت الوزارة أنه «وبعد مداولات بين جميع الحضور تم التطرق إلى الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بخصوص توحيد الميزانية العامة للدولة»، مشيرة إلى أن وكيل الوزارة «نوه إلى اعتزام الوزارة بعقد اجتماعات خلال الفترة القادمة لجميع البلديات لمناقشة إعداد ميزانية سنة 2021».

وأبدى شنبارو خلال الاجتماع ترحيبه بتفعيل مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية بمدينة سبها ومناقشة ذلك مع الجهات ذات العلاقة، بحسب وزارة الحكم المحلي.

اجتماع مسؤولي وزارة الحكم المحلي مع عمداء سبع بلديات بالجنوب. الأحد 6 ديسمبر 2020. (وزارة الحكم المحلي)

اجتماع مسؤولي وزارة الحكم المحلي مع عمداء سبع بلديات بالجنوب. الأحد 6 ديسمبر 2020. (وزارة الحكم المحلي)