لجنة مشتركة من مصلحتي المطارات والطيران المدني والأرصاد الجوية تتفقد مطار الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 08:07 مساء
زيارة اللجنة المشتركة إلى مطار الزنتان. الأحد 6 ديسمبر 2020. (مصلحة المطارات)

قامت اللجنة المشتركة المكلفة من مصلحتي المطارات والطيران المدني والمركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بزيارة ميدانية إلى مطار الزنتان غرب البلاد، لتفقد مرافق المطار وتقييم الوضع الفني له.

وأوضحت مصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» ان الزيارة تهدف «لتقييم الوضع الفني للمطار والتأكد من جاهزيته لاستقبال ومغادرة الرحلات الجوية وحصر الاحتياجات اللازمة للتشغيل وإعداد مجالات الأعمال لمشاريع البنية التحتية المزمع تنفيذها وتحديد القيم التقديرية اللازمة لذلك».

وأوضحت مصلحة المطارات عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه على إثر الزيارة سيتم إعداد تقرير مفصل بنتائج أعمال اللجنة المشتركة ليتم عرضه على المفوض بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني.

زيارة اللجنة المشتركة إلى مطار الزنتان. الأحد 6 ديسمبر 2020. (مصلحة المطارات)
زيارة اللجنة المشتركة إلى مطار الزنتان. الأحد 6 ديسمبر 2020. (مصلحة المطارات)
زيارة اللجنة المشتركة إلى مطار الزنتان. الأحد 6 ديسمبر 2020. (مصلحة المطارات)
زيارة اللجنة المشتركة إلى مطار الزنتان. الأحد 6 ديسمبر 2020. (مصلحة المطارات)
زيارة اللجنة المشتركة إلى مطار الزنتان. الأحد 6 ديسمبر 2020. (مصلحة المطارات)
زيارة اللجنة المشتركة إلى مطار الزنتان. الأحد 6 ديسمبر 2020. (مصلحة المطارات)
زيارة اللجنة المشتركة إلى مطار الزنتان. الأحد 6 ديسمبر 2020. (مصلحة المطارات)
زيارة اللجنة المشتركة إلى مطار الزنتان. الأحد 6 ديسمبر 2020. (مصلحة المطارات)
زيارة اللجنة المشتركة إلى مطار الزنتان. الأحد 6 ديسمبر 2020. (مصلحة المطارات)
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