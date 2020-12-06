السفير البريطاني في ليبيا: مستعدون لتقديم العون في عمليات نزع الألغام

وزير «دفاع الوفاق» صلاح الدين النمروش مع السفير البريطاني نيكولاس هوبتون، طرابلس، 6 ديسمبر 2020 (فيسبوك).

استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في طرابلس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، يرافقه الملحق العسكري العقيد مارك يافن.

وبحث الجانبان في اللقاء «آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين»، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الدفاع بحكومة الوفاق عبر موقع «فيسبوك».

وتحدث النمروش بـ«التفصيل عن الأوضاع الحالية في ليبيا، والتحديات التي تواجه وزارة الدفاع في أداء مهامها وخاصة تلك المتعلقة بالحظر المفروض على ليبيا، والذي بسببه لم تتمكن الوزارة من توفير حتى المعدات التي تستخدم في المواضيع المتعلقة بالحالات الإنسانية مثل الهجرة غير الشرعية، مما أثر سلباً على أداء البحرية الليبية، والمعدات الخاصك بإزالة الألغام».

كما انتقد «عدم جدية الأمم المتحدة في تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه التحديات، وعدم جديتها في حل الأزمة الليبية».

من جانبه، قال سفير المملكة المتحدة إن بلاده «على استعداد تام لتقديم العون والدعم في مختلف المجالات خصوصاً في ما يتعلق بعمليات نزع الألغام وإجراءات التحاليل الخاصة بالحمض النووي (DNA) للتعرف على ضحايا جرائم العدوان على طرابلس».