تسجيل 18 إصابة بفيروس «كورونا» في سبها و18 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 04:12 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أمس السبت، كما تم تسجيل 18 حالة شفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في منطقة حميرة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أنه تلقى 45 عينة لفحصها أظهرت التحاليل إيجابية 18 حالة منها 17 جديدة وحالة مخالطة، فيما تأكد سلبية 27 حالة.

التوزيع الجغرافي لـ1051 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

وعن توزيع حالات الإصابة أوضح أن مدينة سبها سجلت 13 حالة، منها 12حالة جديدة وحالة مخالطة، وسجلت كل من الشاطئ «من المنصورة» والقطرون والغريفة وأوبارى وحميرة، حالة موجبة في كل منها.

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