استئناف الدراسة بمعهد النفط للتأهيل والتدريب في الزاوية

طلاب معهد النفط للتأهيل والتدريب في الزاوية, (صفحة المعهد على فيسبوك)

قررت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف الدراسة بمعهد النفط للتأهيل والتدريب والمركز النوعي بالزاوية للعام التدريبي 2020/2019.

وأصدرت المؤسسة قرارا اليوم باستئناف الدراسة في المعهد، على أن يرحل الطلبة المتدربون للسنتين الأولى والثانية، المقيدون بالعام التدريبي 2020/2019 للسنة الموالية، وتستكمل المناهج في بداية العام التدريبي القادم 2021/2020، على شكل محاضرات إضافية لتعويض الفاقد.

ويشمل القرار استئناف الدراسة بالسنة الثالثة لجميع التخصصات، لاستكمال المقررات النظرية والعلمية في فترة زمنية تقدر بأربعة أسابيع متضمنة إجراء الامتحانات النهائية، وسيتم إعداد أسئلة استرشادية لكل مادة وحسب كل تخصص قبل بدء استئناف الدراسة، بحسب بيان للمعهد اليوم.

وقال البيان إن المعهد سيعلن خلال اليومين القادمين المواعيد المقررة لاستئناف الدراسة، والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لضمان استئناف الدراسة في ظروف آمنة.