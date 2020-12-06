اجتماع لتطوير التعاون بين شركتي «أجوكو» و«شلمبرجير» وزيادة الإنتاج النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 03:25 مساء
جانب من اجتماع مسؤولي شركتي الخليج العربي للنفط وشلمبرجير، 6 ديسمبر 2020. (شركة الخليج العربي)

ناقش اجتماع عقده مسؤولون بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» اليوم الأحد مع مسؤولين بشركة «شلمبرجير»، الأعمال المشتركة بين الجانبين وتطويرها خلال العام المقبل. كما تناول الاجتماع رفع القدرة الإنتاجية لشركة الخليج العربي وكذلك إدخال التقنيات الحديثة في البرامج التي سيتم تنفيذها مستقبلا.

حضر الاجتماع رئيس لجنة الإدارة بـ«أجوكو» فضل الله عيسى أحتيتة، وقد عقد الاجتماع في مكتبه، حسب بيان صادر عن الشركة الليبية، جاء فيه أن «مسؤولي شلمبرجير عبروا عن تقديرهم وامتنانهم للتعاون المشترك بين الشركتين خلال المدة الماضية، التي عملا خلالها في ظروف صعبة وحققا الأهداف المرسومة للمحافظة على الإنتاج وزيادته».

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