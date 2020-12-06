التوزيع الجغرافي لـ1051 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

حملة للمسح الشامل للكشف عن «كورونا» في سوق الجمعة، 8 سبتمبر 2020. (لجنة إدارة الأزمة بالبلدية)

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن التوزيع الجغرافي لـ1051 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» المسجلة في عموم البلاد؛ إذ سجلت 638 حالة إصابة في طرابلس وحدها.



وبلغ إجمالي الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي 86 ألفا و580 حالة، لا يزال 28 ألفا و647 منها مصابا، فيما تعافى 56 ألفا و702 حالة، بينما توفي 1231 شخصا.



وتوزعت حالات الوفاة الجديدة بين ثلاث في زليتن واثتنين في الخمس، وواحدة في كل من ظاهر الجبل وقصر بن غشير و بني وليد وترهونة وحميرة وصبراتة وزوارة، حسب لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز.



وأوضحت اللجنة أن حالات الشفاء الجديدة، والبالغة 654 حالة، توزعت إلى: 299 في طرابلس و20 في قصر بن غشير وثمان في صرمان و24 في ظاهر الجبل و45 في مصراتة، وسبع في الحوامد وأربع في الخمس، وعشر في العجيلات و37 في بني وليد، و28 في ترهونة، و18 في سبها، و15 في الزاوية المركز، وثمان في السبيعة، واثنتين في غريان، و40 في زاورة، و88 في زليتن.



أما الإصابات فجاءت كالآتي: 638 في طرابلس و17 في بنغازي و16 في مصراتة، وأربع في الخمس، وخمس في قصر الأخيار، وأربع في زلطن، وخمس في الزاوية الجنوب، وواحدة مسلاتة، وخمس في رقدالين، ومثلها في سوق الخميس امسيحل، وواحدة في السبيعة.



كما سجلت حالة في ظاهر الجبل، و23 في بني وليد، و48 في الزاوية المركز، و14 في صبراتة، و22 في القرة بوللي، و12 في قصر بن غشير، و17 في جنزور، وخمس في صرمان، و13 في سبها، وحالة واحدة في أوباري.



كذلك سجلت سبع حالات في الشاطئ وواحدة في القطرون، ومثلها في الغريفة وثماني حالات في ترهونة وواحدة في حميرة وحالتان في الكفرة و15 في غريان، و30 زوارة، و15 في الماية، و13 في يفرن و101 حالة في زليتن.