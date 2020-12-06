ماجد بن دلة يؤكد الإفراج عن والده: عاد بالسلامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 01:17 مساء
صورة نشرها ماجد بن دلة لوالده الدكتور الصديق بن دلة عقب الإفراج عن الأخير. (صفحة الابن على فيسبوك)

أكد ماجد بن دلة، نجل جراح العظام الدكتور الصديق بن دلة، اليوم الأحد، الإفراج عن والده وفك أسره بعد أيام من اختطافه في العاصمة طرابلس.

وقال ماجد عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن والده عاد بالسلامة، مضيفا أنه سيوجه الشكر إلى عدة جهات خلال الأيام المقبلة لدورها في الإفراج عن الطبيب الذي كان مختطفا منذ الثلاثاء الماضي.

وأضاف: «بشكل عام، لم يفك أسره إلا باتحاد الأقارب والأصحاب والمعارف والجهات المختلفة الذين تواصلوا معنا ووفروا لنا الدعم النفسي واللوجستي والمعلوماتي اللازم لاجتياز هذه المحنة والمصاب الجلل».

قبل ذلك، أعلن مستشفى الهضبة الخضراء العام عودة الدكتور بن دلة إلى بيته «معافى»، وذلك بعد أن خطفه مسلحون في طرابلس أثناء عودته إلى بيته الثلاثاء الماضي. وقد توالت المطالبات للإفراج عنه، لا سيما من قبل البعثة الأممية ونقابة الأطباء التي دعت إلى ضرورة كشف ملابسات خطفه.

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