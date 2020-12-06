درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. 12 على جبل نفوسة و30 في الكفرة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على غالب مناطق غرب ليبيا اليوم الأحد، ومناطق الشمال الشرقي غدا الإثنين؛ لتسجل أقل درجة حرارة على جبل نفوسة بـ12 درجة، وأعلى درجة حرارة في الكفرة بـ30 درجة.



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد ظهر اليوم على بعض المناطق، وتتحول غدا إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.



درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 14 و20 درجة، ولا تتجاوز 12 درجة على جبل نفوسة



الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:

تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق «سهل بنغازي - الجبل الأخضر - جالو والجغبوب» مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.



الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 و25 درجة، وتسجل انخفاضا غدا.



الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

تكاثر للسحب من حين لآخر خصوصا على سبها والمناطق المجاورة لها يوم الغد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.



الرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 23 و26 درجة، ولا تتجاوز 17 درجة على غدامس.



الكفرة - السرير - تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية تنشط ظهر اليوم على الكفرة وأقصى الجنوب الشرقي مثيرة للأتربة والرمال، تتحول مساءً إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 27 و30 درجة.