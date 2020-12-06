1051 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس «كورونا» في ليبيا

أطباء وطاقم تمريض في مركز طبرق الطبي (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل 1051 حالة إصابة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في عموم ليبيا.



وأوضح المركز أنه تسلم 7554 عينة من المختبرات المتتشرة في أنحاء ليبيا، جاءت نتيجة 6503 عينات منها سالبة، والباقي إيجابية، وشملت 864 جديدة و187 مخالطة، حسب البيان الصادر عن المركز.

وأشار إلى تسجيل 654 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 86 ألفا و580 حالة، لا يزال 28 ألفا و647 منها مصابا، فيما تعافى 56 ألفا و702 حالة، بينما توفي 1231 شخصا.